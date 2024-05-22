Токаев поздравил вновь ибранного президента Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама – счастья и благополучия.
«Убежден, что в период Вашего пребывания на этом посту Ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с Вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран», – говорится в телеграмме.