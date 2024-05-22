Токаев поздравил вновь ибранного президента Вьетнама

Международное сотрудничество, Президент
66
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама – счастья и благополучия.

«Убежден, что в период Вашего пребывания на этом посту Ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с Вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран», – говорится в телеграмме.

 

#Токаев #президент #поздравление #телеграмма #Вьетнам #То Лам

Популярное

Все
Ждут ребятишек чудесные дни
От определения азимута к исследованиям
Овощеводство на грани банкротства
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
На месте несанкционированной парковки появился сквер
Тарантино стал примером для... полиции
В селе Тургень до сих пор не ликвидирована свалка, закрытия которой местные жители требуют уже несколько лет
Семиклассник спас мальчика от смерти в Астане
В городе Кульсары закладывается новый микрорайон «Болашак»
Вода ушла, начались восстановительные работы
Как государственный язык до бизнеса довел
У Казахстана уникальный культурный код
Почти на 100 процентов заполнены водохранилища Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы
Театр неслышащих танцоров вновь покорил Европу
Лауреат Нобелевской премии предложил создать безуглеродный город
Как сцена жить помогает
В Кызылорде торжественно отметили День работников культуры и искусства
Тарифы для бизнеса пошли на снижение
В Кентау начат ремонт ТЭЦ
Новые автобусы вышли на маршрут
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Ни проехать, ни пройти
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Ерлан Кошанов поедет на похороны президента Ирана
Президент Финляндии позвонил Токаеву
«Справедливые тарифы» на услуги сотовой связи формирует ЕАЭС
Президент поставил ряд задач перед новым акимом Мангистауск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]