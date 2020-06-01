Токаев пожелал Пашиняну скорейшего выздоровления от COVID-19

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления от COVID-19, передает Kazpravda.kz
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"Желаю скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении Н. Пашиняну @NikolPashinyan. Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении", – написал Глава государства в Twitter.
Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмечающий 1 июня день рождения, заявил
, что он и его семья заразились коронавирусом.
"Никаких симптомов у меня не было, но с учетом планов посетить воинские части я сдал тест, и он оказался положительным. Положительными были и тесты членов моей семьи", – сказал Пашинян.