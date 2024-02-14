Токаев предложил эмиру Катара увеличить взаимную торговлю до 500 млн долларов

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава Казахстана отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение посетить Катар. Президент подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну.

– Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар – особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани с удовлетворением приветствовал визит президента Казахстана.

– Ваше Превосходительство, господин президент, я очень рад, что Вы совершаете свой первый официальный визит в нашу страну.  Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Мы также встречались в Астане. Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе Вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях, – сказал эмир.

Напомнив о государственном визите эмира в Астану, президент подчеркнул высокий уровень казахско-катарских отношений, сложившихся за последние 30 лет. По словам главы государства, между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи. Подписанные за последние три года двусторонние соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Глава государства предложил в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что эти мероприятия сблизят два народа и продемонстрируют богатство их культурного наследия.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Катар #Эмир

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