Глава государства находится с рабочим визитом в Москве
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz
Планируется, что во время встречи главы государств обсудят взаимодействие в рамках СНГ, примут решение о председательстве в СНГ в 2025 году.
Обсудят также работу Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.
Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также в сфере обеспечения безопасности.
Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств-участников СНГ.