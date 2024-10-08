Глава государства находится с рабочим визитом в Москве

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz

Планируется, что во время встречи главы государств обсудят взаимодействие в рамках СНГ, примут решение о председательстве в СНГ в 2025 году.

Обсудят также работу Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.

Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также в сфере обеспечения безопасности.

Ожидается, что на заседании будет принят ряд заявлений глав государств-участников СНГ.