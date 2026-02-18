Токаев примет участие в инаугурационном заседании Совета мира

Президент
200

Президент Казахстана посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки

Фото: пресс-служба Президента РК

18-19 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.

#Токаев #США #Совет Мира

