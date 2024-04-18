Токаев принял главу Республики Саха

Президент принял главу Республики Саха Айсена Николаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха (Якутия) развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.

«Мы с большим интересом смотрим на перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. У нас самые теплые отношения к Вашей Республике, якутскому народу, очень много общего. Хотел бы особо отметить, что Вас сопровождает большая делегация в составе представителей делового мира и искусства», – сказал лидер Казахстана.

Глава нашего государства приветствовал проведение в Казахстане Дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.

Айсен Николаев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил значительно возросшую динамику взаимодействия между Республикой Саха и Казахстаном.

Он также выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.

«Мы прибыли в Казахстан с целью провести Дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий», – отметил Айсен Николаев.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, цифровизация и туризм.

Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан и Россия придают важное значение всестороннему развитию межрегионального взаимодействия.