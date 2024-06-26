Токаев принял посла Катара

Глава государства принял посла Государства Катар в Казахстане Абдаллу бен Хусейна Джабера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.

Президент Казахстана передал благодарность эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.

Посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.