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Президент , Международное сотрудничество

Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации саммита. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что братский Узбекистан с честью выполнит возложенные на него обязанности председателя Организации тюркских государств.

Президент в своей речи отметил растущую роль Организации тюркских государств. По его словам, Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому наша страна придает особое значение развитию всестороннего взаимодействия в рамках ОТГ.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурного и духовного сближения наших братских народов. Особую роль в укреплении взаимного сотрудничества играет Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что по инициативе Казахстана был разработан программный документ «Перспективы тюркского мира – 2040». С целью его реализации на саммите будет принята Стратегия Организации тюркских государств.

«Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой. Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», – заявил президент.

Лидер Казахстана высказал ряд инициатив, направленных дальнейшее укрепление взаимодействия тюркских стран.

«Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в увеличении числа транспортных маршрутов и развитии логистики», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано далее, на эти цели до 2025 года планируется привлечь 20 миллиардов долларов инвестиций. Особое внимание будет уделено развитию внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами. Для этого необходимо осуществить модернизацию пограничных пунктов пропуска и сформировать «цифровую транспортную систему».

Пользуясь случаем, президент пригласил страны ОТГ к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. По его мнению, в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане.

«Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию. Недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран. В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает еще одной важной задачей развитие «зеленой» экономики, особенно учитывая негативные последствия изменения климата.

«Только за последние семь лет страны мира потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских «зеленых» финансов, который можно открыть на базе Центра «зеленых» финансов Международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета», – заявил президент.

Еще одним приоритетом в выступлении было названо укрепление научно-образовательных связей тюркских государств. Он сообщил, что в 2023 году Казахстан намерен принять ІІ Тюркскую универсиаду.

«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделить проектам по изучению духовных источников тюркских стран. Он также сообщил, что в этом году в ходе археологической экспедиции, проведенной Тюркской академией в Монголии, было сделано важное историческое открытие – найден уникальный комплекс Кутлук кагана, возродившего Тюркский каганат.

«Обнаружен древнейший письменный памятник, содержащий слово «тюрк». В этой связи предлагаю разработать дорожную карту по изучению общего письменного наследия тюркских народов. Для ее реализации необходимо обеспечить взаимный доступ к архивным документам наших стран. В будущем на их основе можно будет сформировать «Цифровую карту» Организации тюркских государств», – сказал президент.

Глава государства также информировал участников саммита о позиции Казахстана по международной повестке.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент отметил целесообразность систематизации работы ОТГ с другими структурами. В этом контексте он предложил рассмотреть вопрос о реализации статьи 13 Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, предусматривающей учреждение института постоянных представителей сторон.

В завершение лидер Казахстана, напомнив о предстоящем в 2023 году 30-летии со дня создания организации ТЮРКСОЙ, которая играет роль ЮНЕСКО в тюркском мире, призвал провести этот юбилей на высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что следующий саммит ОТГ состоится в Казахстане.

В ходе саммита также выступили председатель Милли Генгеша Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета глав государств Организации тюркских государств в 2021-2022 годы – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев и вновь избранный генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Председательство в Организации тюркских государств перешло к Узбекистану, на должность генерального секретаря Организации тюркских государств был избран представитель Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев.

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