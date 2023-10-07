Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана

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В рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод «Средняя Азия – Центр», передает Kazpravda.kz.

Фото: Акорда

В торжественном мероприятии также приняли участие президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает Акорда.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.

«Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан», – сказал лидер Казахстана.

Президент Казахстана особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.

«Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа», – сообщил Глава государства.

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #Россия #газопровод

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