Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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Президент находится в Минске
Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент России Владимир Путин.