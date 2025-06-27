Фото: пресс-служба президента РК

Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент России Владимир Путин.