Токаев принял уполномоченного по правам человека

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«Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев проинформировал о полноценном запуске территориальных представителей; сообщил о том, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тысяч обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года; доложил о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом», - сообщает Акорда.

В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток; вынесено свыше 3,5 тысяч рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

Ластаев также рассказал о мерах, принятых в целях реализации поручений президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.