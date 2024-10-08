Токаев призвал развивать транспортные коридоры на пространстве СНГ

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах.

«В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как «Один пояс – Один путь», «Север – Юг», Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте», – сказал Касым-Жомарт Токаев.