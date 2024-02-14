Токаев провел переговоры с премьер-министром Катара

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Катара за оказанное гостеприимство. Он отметил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром, и выразил уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности выведут партнерство на новый уровень.

 – Я хотел бы выразить Вам свою искреннюю признательность за участие в подготовке этого визита, который оказался действительно успешным. Был подписан пакет документов, которые придают мощный импульс нашим отношениям. Как я уже сказал Его Высочеству Эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества, – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что экономические связи должны стать главной движущей силой совместных усилий.

В свою очередь премьер-министр Катара поблагодарил президента Казахстана за визит и отметил заметную активизацию двусторонних отношений между странами в последние годы.

– Я считаю, что прогресс, которого мы достигли за последние годы, был значительным и беспрецедентным. Как Вы уже сказали, мы не должны воспринимать это как данность. Следует продолжать работать для достижения еще большего прогресса. Я очень рад, что отношения между нашими странами перешли в категорию стратегического партнерства. Мы считаем, что у наших двух стран большой потенциал, – сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Президент Казахстана призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам Залива и изучению новых транзитных маршрутов.

Глава государства призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

На переговорах также были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #премьер #Катар

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