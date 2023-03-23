Токаев провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Лидеры двух стран также обсудили перспективы казахско-иорданских отношений и договорились о продолжении регулярных контактов.