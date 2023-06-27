Токаев рассказал о телефонном разговоре с Путиным

В ходе встречи в Акорде с журналистами по случаю профессионального праздника Касым-Жомарт Токаев рассказал о телефонном разговоре с главой Роcсийской Федерации Владимиром Путиным, состоявшимся в минувшую субботу, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов.

С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в минувшую субботу состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и России.

Утром того же дня в связи с событиями в России посольство РК обратилось к казахстанцам.