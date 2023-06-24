Токаев переговорил по телефону с президентом России

Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.