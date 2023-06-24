Токаев переговорил по телефону с президентом России

Президент
1
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: t.me/Aqorda

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития. 

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

#переговоры #президент #Касым-Жомарт Токаев

Популярное

Все
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Сразу два титула завоевал казахстанский боец в среднем весе на международном турнире
Сборная ВКО лидирует в медальном зачете VI летней Спартакиады Казахстана по легкой атлетике
Пропавшего в Шымкенте ребенка нашли спустя сутки
Мужчина выпал из окна 9-го этажа в Кокшетау
Токаев переговорил по телефону с президентом России
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
В Восточно-Казахстанской области  горит Катон-Карагайский национальный природный парк
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Пожар в Катон-Карагайском нацпарке локализовали на 15 Га
Шкаф насмерть придавил шестилетнего ребенка в Алматы
"Мы должны извлечь уроки": Токаев выступил с речью на заседании Национального курултая
Захват заложников в банке в Астане: комментарий главы МВД
Президент напомнил казахстанцам о главных ценностях
Президент рассказал о том, что значит "Справедливый Казахстан" и как его построить
Токаев рассказал о задачах, которые стоят перед казахстанским обществом
"Мы проделали эту огромную работу вместе": Токаев об итогах
Восстановлением сгоревшего леса в области Абай займутся ученые из Южной Кореи
Банда из Павлодара обманула пенсионеров на 25 млн тенге
Автомат, ружье и патроны изъяли  у жителя села в Акмолинской области
Министр здравоохранения поздравила медиков с профессиональным праздником
Пограничники пресекли контрабанду табачных стиков на 6 млн тенге
Торговца наркотиками задержали около торгового центра в Талдыкоргане
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Сакральный Туркестан и преемственность поколений
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области

Читайте также

Президент принял министра экологии Зульфию Сулейменову
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования…
Время требует выработки новых подходов в обеспечении безопа…
Токаев госслужащим и полицейским: "Ваши знания и опыт должн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]