Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор
В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России посольство Казахстана сделало заявление, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.
"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России, просим воздержаться от их посещения.
Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в России.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Телефон горячей линии Посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14", - сообщили в посольстве.