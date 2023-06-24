Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам

В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России посольство Казахстана сделало заявление, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

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"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России, просим воздержаться от их посещения.

Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в России.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телефон горячей линии Посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14", - сообщили в посольстве.