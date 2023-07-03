Токаев указал омбудсмену на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей

Президент, Поручения, Общество
238
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями и общественными организациями.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на приоритетность вопросов защиты прав детей в ходе реализации государственной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на недавнем заседании Национального курултая в Туркестане он поднял ряд важных вопросов, касающихся защиты прав детей и воспитания подрастающего поколения. Он отметил необходимость формирования системы всесторонней помощи семьям, открытия центров оказания поддержки семей, усиления социальной поддержки, внесения законодательных поправок, ужесточающих ответственность за безопасность детей.

Кроме того, президент, указав на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей, отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет поддерживать детского омбудсмена в осуществлении предусмотренных полномочий, а также поручил выстроить тесное взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах защиты прав детей.

 

#дети #Токаев #насилие #права #поручения #омбудсмен #буллинг

Популярное

Все
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
История журналистики
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жи…
Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин …
КНБ задержал работников "КазАвтоЖола"
Мажилисмены встретились с членами сельской молодежной трудо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]