Токаев: Важно расширить рычаги влияния маслихатов на экономическую политику в регионах

Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«В настоящее время разрабатываются новые бюджетный и налоговый кодексы. При работе над ними необходимо учесть особенности реформы местного самоуправления. Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.
Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. Нужно правильно и эффективно распределять средства местного бюджета. Прошу депутатов подойти к этому вопросу очень серьезно. На постоянном контроле у маслихатов должны быть вопросы бюджетной политики, установления пороговых размеров различных выплат и платежей, развития населенных пунктов и другое», - отметил президент.
Он добавил, что на сегодняшний день поступления в республиканский бюджет исполнены не в полном объеме.
«В недавнем послании я поручил правительству и Национальному банку принять действенные конкретные меры в данном направлении. Это общенациональная задача, и ветви государственной власти на всех уровнях должны подключиться к ее реализации.
Мы должны следовать принципу «сильные регионы – сильная страна». Уверен, вы хорошо понимаете важность поставленных задач. Убежден, каждый депутат внесет свою лепту в процветание своего региона», - заключил глава государства.