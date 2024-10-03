Токаев: Важно расширить рычаги влияния маслихатов на экономическую политику в регионах

«В настоящее время разрабатываются новые бюджетный и налоговый кодексы. При работе над ними необходимо учесть особенности реформы местного самоуправления. Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.

Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. Нужно правильно и эффективно распределять средства местного бюджета. Прошу депутатов подойти к этому вопросу очень серьезно. На постоянном контроле у маслихатов должны быть вопросы бюджетной политики, установления пороговых размеров различных выплат и платежей, развития населенных пунктов и другое», - отметил президент.