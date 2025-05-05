Токаев встретил в аэропорту Астаны Генсека ЦККП Вьетнама

Президент
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Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

– Уважаемый господин То Лам,  я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в Вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с Вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой, - сказал Токаев.

– Уважаемый господин Президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу.  Ваше присутствие у трапа самолета – высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для  всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы, - отметил в свою очередь Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам.

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