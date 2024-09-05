Токаев встретился с главой Фонда ОПЕК

Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.