Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу.

Напомним, сегодня военно-транспортный самолет министерства обороны Турции разбился в Грузии. На борту воздушного судна находились 20 человек, включая членов экипажа.