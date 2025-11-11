Фото: haqqin.az

Эту информацию подтвердили в министерстве обороны Турции, сообщив о начале поисково-спасательной операции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Крушение произошло в грузинском регионе Кахетия, в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. МВД Грузии добавило, что начато расследование.

По сообщениям СМИ, самолет вылетел с военной базы в Азербайджане и через 27 минут пропал с радаров. В заявлении Грузинской аэронавигационной службы говорится, что радиолокационный контакт был потерян через несколько минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Грузии.

На видеозаписях, показанных в выпусках новостей, видно, как самолет падает по спирали и оставляет за собой шлейф белого дыма.