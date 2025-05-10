Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека

Президент
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Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, Народного писателя Казахстана Темирхана Медетбека, передает Kazpravda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат», общественного деятеля Темирхана Медетбека, сообщает Акорда.

"Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнование #Темирхан Медетбек

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