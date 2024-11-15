Токаев высказался о красивой жизни в соцсетях и об «успешном успехе»

Фото: пресс-служба президента РК

«Неотъемлемыми качествами нашей нации должны стать трудолюбие и ответственность. Сегодня красивая жизнь в соцсетях и агрессивная реклама так называемого «успешного успеха» создают у людей иллюзию, что добиться всего легко и просто. Какая-то часть молодежи в это верит и тратит свое драгоценное время впустую. Правда в том, что за любым достижением стоит кропотливая работа. Не зря раньше говорили: «Терпение и труд все перетрут». Хочу, чтобы у каждого гражданина нашей страны в жизни была цель: добиться успеха честным и ответственным трудом. В этом и заключается подлинный смысл принципа «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех». Я всегда говорю, что верю в молодежь. Убежден, что сфера сельского хозяйства может открыть широкие перспективы для самореализации молодежи. Руководители хозяйств, которые хорошо знают, насколько тяжело привлечь кадры в село, в этом особенно заинтересованы», - сказал президент.

Он отметил, что государство уделяет большое внимание подготовке специалистов для агропромышленной сферы. В последние годы по всей стране открываются филиалы передовых зарубежных вузов. В четырех из них по международным программам ведется обучение специалистов самых востребованных аграрных профессий – агрономов, мелиораторов, биотехнологов и экологов.

«В целом, государство и бизнес на селе должны решать все вопросы сообща. Ценю молодых предпринимателей, пришедших в сельскую местность, чтобы заниматься производством агропродуктов. И государство, со своей стороны, не останется перед вами в долгу. В Послании я указал на то, что правительству и всем государственным органам следует открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Поддержкой будут пользоваться те предприниматели и хозяйственники, кто реально помогает сельчанам, заботится об их быте и благополучии. Надо максимально содействовать их инвестиционным проектам, не создавать им бюрократические проволочки, одним словом, работать с ними в одной связке. Правительство и акимы не должны потворствовать тем людям, кто рассматривает землю как источник сверхдоходов и не уделяет должного внимания решению социальных вопросов на селе», - указал Токаев.

Он подчеркнул, что ответственные предприниматели и инвесторы способны стать настоящими лидерами положительных перемен в стране.