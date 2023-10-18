Токаев выступил на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь"

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, проект "Один пояс, один путь" стал действенной платформой для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества

Фото: пресс-служба президента РК

Второй день официального визита Касым-Жомарта Токаева в Пекин начался с участия в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за традиционно теплое гостеприимство и безупречную организацию форума.

В своем выступлении лидер Казахстана отметил ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности и назвал его локомотивом экономического и технологического развития.

"В современных геополитических условиях инициатива "Один пояс – один путь" стала востребованным международным проектом и крупнейшей платформой сотрудничества. Проект олицетворяет экономическую мощь Поднебесной, ее устремление к новым высотам на глобальном уровне. Весьма символично, что 10 лет назад именно в Казахстане Вы впервые изложили далекоидущую инициативу "Один пояс, один путь", став таким образом ее главной движущей силой. Отмечая эту важную годовщину, сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что Ваша инициатива доказала свою востребованность, получила признание мирового сообщества, превратилась в грандиозный проект глобального масштаба", – сказал глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект "Один пояс, один путь" стал действенной платформой для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.

"Благодаря инвестициям стран – участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы современности", – подчеркнул президент.

Было также отмечено, что данная инициатива вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между странами проекта

"Не будет преувеличением сказать, что "Один пояс, один путь" дал толчок ренессансу Великого Шелкового пути. Поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века", – заявил лидер Казахстана.

Глава государства поделился достижениями Казахстана, который, по его мнению, находясь в центре Евразии, связывая Север и Юг, Запад и Восток, играет особую роль в реализации инициативы. По его словам, будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяженную границу с Китаем, Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения.

"Сейчас около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 миллиардов долларов. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос", транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он поделился планами по прокладке 1300 километров новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительству новых сухих портов "Бахты" и "Калжат". Это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой.

В своей речи глава государства особо подчеркнул ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, он может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", – сказал президент.

По его мнению, большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся новым глобальным проектом.

"Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха. Убежден, под Вашим мудрым руководством, уважаемый председатель Си Цзиньпин, КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая на основе концепции общности исторических судеб различных народов", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили председатель Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В мероприятиях форума участвуют более 20 глав государств и представители свыше 130 стран и международных организаций, отметили в Акорде.

#Токаев #выступление #форум #Пекин

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