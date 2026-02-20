Токаев заявил о готовности Казахстана присоединиться к восстановлению Газы

Президент
133

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе своего выступления Глава государства заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы.

– Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции. Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами.

Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение пяти лет. Мы также могли бы поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать Международные силы стабилизации, направив медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, устойчивое развитие Ближнего Востока требует новых механизмов, направленных на продвижение мира, расширение сотрудничества и укрепление доверия в регионе.

– Руководствуясь этим убеждением, Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям, тем самым внося вклад в прагматичное экономическое и гуманитарное сотрудничество в регионе и за его пределами. Эти принципы полностью соответствуют благородной миссии Совета мира, – добавил Президент.

Учитывая глобальный характер повестки Совета, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность РК оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения в Казахстане встреч различных уровней и форматов.

#Токаев #Газа #Совет Мира

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
Хранитель эпической интонации
С любовью к Родине
Обеспечить доступность избирательных участков
Об энергетике, спорте и доставке газет
Инструмент формирования исторической памяти
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Как я проскроллила книги
А надо ли так?
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Миссия спасать выполнима
Новый общественный договор
Диалог с молодежью о будущем страны
Когда природа отдыхает
Сашкино счастье
Зима отступает…
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Президент провел ряд встреч с руководителями американских к…
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]