Токаева торжественно встретили на площади львов Королевского дворца Будапешта
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Президент находится с государственным визитом в Венгрии
На площади львов Королевского дворца Будапешта состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.
Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.