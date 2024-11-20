Токаева торжественно встретили на площади львов Королевского дворца Будапешта

Президент находится с государственным визитом в Венгрии

Фото: пресс-служба президента РК

На площади львов Королевского дворца Будапешта состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил премьер-министр Виктор Орбан.

Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем.

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов официальных делегаций.