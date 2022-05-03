Колонка обозревателей
Только Труд и Май
Кирилл Пяртель

Вся неделя напоминает видео, на котором запечатлели попытки поймать шимпанзе, сбежавшее из Алматинского зоопарка. Еще вчера мы почти держали за хвост жар-птицу, а сегодня едва можем справиться с приматом.

Охота на шимпанзе – эпичное видео, заслуженно попавшее в тренды. Повеселились и забыли. Но к слову о правах животных. Если в столице жители собрались под лозунгом «Остановите убийства всех видов животных», то жители Атырау требуют вернуть отстрел бездомных собак из-за нападения их на детей.

Жители села Жана-Омир в Западно-Казахстанской области еще сильнее удивили всю страну, сломав систему нелогичностью требований. Здесь, конечно, не митингуют, но настаивают на повышении стоимости проезда в автобусе. Суть истории проста: между Жана-Омир и Уральском курсирует один автобус. Шоферам невыгодно работать на этом направлении из-за низкой стоимости проезда. Поэтому сельчане требует повышения цен – на такси ездить выходит дороже.

Возможно, именно такой путь наиболее эффективный, ведь когда требуют сделать что-то дешевле, всегда найдется чиновник, который предложит более логичное решение. Например, больше работать и зарабатывать.

Чиновникам в нынешние времена в целом тяжело живется. Аким Сарани – небольшого города под Карагандой – решил быть ближе к молодежи и завел себе аккаунт в «ТикТоке». И количество его подписчиков даже превышает количество жителей Сарани. Но, что характерно, стоило только стать публичным, как сразу «прилетело» от аудитории. Нет, не за качество жизни в Сарани, хотя после 90-х это не самое «веселое» место. Акиму предъявили за спортивный велосипед стоимостью 7,5 тыс. долларов. И, кажется, была бы это обычная «камрюха», вопросов вообще не возникло. А тут – велосипед для триатлона, «ТикТок»… Проще признать, что счастье любит тишину, чем зарабатывать на свои увлечения.

А аудитории в самом деле не угодишь. Отменили военный парад – молодцы! Хотя нет, не молодцы  – про ветеранов забыли. То есть как забыли? Ведь премии выплатили старикам к празднику, причем больше всех в СНГ. А парад проводили ко Дню Защитников Отчества, а не к 9 мая. И все равно провели – не парад, правда, а забег военнослужащих по улицам столицы. Молодцы. Солдаты должны быть в форме! Хотя как молодцы – сегодня бегущие куда-то люди в форме в принципе не могут ассоциироваться с праздником. Да еще бежали в сапогах – что за радость солдатикам. Лучше бы генералов на пробежку вывели – им полезнее…

А пока отмену парада и салютов на майские праздники обсуждали со всех сторон, Министерство науки и образования разрешило проводить выпускные, но только в стенах самой школы. Казалось бы, нужно радоваться. Но услышанными остались только запреты. Официально запрещены: аниматоры, лимузины, артисты, праздничные столы, сборы на подарки учителям.

Причем МОН ставит во главу угла нецелесообразность затрат на эти мероприятия. Но это скользкий путь. Если бы Макиавелли знал, что такое настоящий правильный той, он наверняка бы порекомендовал государю одно из главных правил жизни именно в такой редакции: «Чтобы избежать ненависти, необходимо воздерживаться от посягательств на праздники».

Мы многое стали обсуждать. Это хорошо. Но есть вещи куда важнее, чем обсуждение велосипедов или лимузинов. Президент Казахстана впервые с 1995 года предложил провести референдум по поправкам к Конституции. Это не просто признаки демократизации. Вероятно, прямо сейчас это важнейший момент, который важно не пропустить. Изменение сразу 30 статей – это не «косметический ремонт». Это фундамент Нового Казахстана, о котором столько говорят в последнее время. Все, что будет сейчас происходить, от первых обсуждений до явки и подсчета результатов, – экзамен. Готовы мы или нет?

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