Среди небоскребов, намеченных к завершению в 2026 году, — самые высокие здания Албании, Канады и Кот-д’Ивуара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © MVRDV

Фасад небоскреба Downtown One, выполненный в пиксельной эстетике, очертит контуры карты Албании. Здание сформировано из каскада сложенных друг на друга объемов с крупными прямоугольными окнами. При высоте 140 метров оно станет самым высоким сооружением в стране.

Проект, первоначально запланированный к завершению в 2024 году, был разработан бюро MVRDV в Тиране — городе, где в настоящее время возводится множество необычных высотных зданий.

Штаб-квартира China Merchants Bank в Шэньчжэне достигнет высоты 388 метров и будет классифицирована как сверхвысотный небоскреб.

Проект Foster + Partners отличается выразительным геометрическим обликом, сформированным мозаикой стальных и стеклянных панелей, вдохновленных традиционным китайским искусством складывания бумаги.

Еще одно банковское здание в списке — 170-метровый небоскреб, который бюро Zaha Hadid Architects завершает в Ираке.

Расположенное на берегу Тигра в Багдаде, здание получит закрученную экзоскелетную конструкцию, установленную на массивном подиуме, занимающем целый городской квартал. По словам архитекторов, его форма призвана «имитировать отражение света от волн» соседней реки.

Одним из самых значимых небоскребов, открывающихся в США в этом году, станет Waterline.

Спроектированная бюро KPF, ступенчатая башня поднимается на высоту 312 метров, становясь самым высоким зданием в штате Техас и первым официальным сверхвысотным небоскребом Остина.

Это одно из нескольких знаковых сооружений, которые KPF завершает в этом году, наряду с 520 Fifth Avenue — 304-метровым сверхвысотным небоскребом в Нью-Йорке, неподалеку от здания Chrysler.

Самое высокое здание Канады также ожидается к завершению в этом году. Башня высотой 351 метр будет иметь слегка наклонный фасад с балконами на одной из сторон, напоминающими вентиляционные прорези.

В бюро Hariri Pontarini Architects отмечают, что архитектура здания «по-разному отражает свет и формирует выразительный силуэт, меняющийся в зависимости от угла обзора».

В Австралии архитектурные бюро SHoP Architects и BVN завершат штаб-квартиру компании Atlassian — самое высокое в мире гибридное деревянное здание.

При высоте 180 метров офисное здание получит внутренний несущий каркас из древесины, окруженный оболочкой из стали и стекла. Оно отберет титул у здания Ascent в США, спроектированного Korb + Associates Architects, высота которого составляет 86,6 метра.

Расположенный недалеко от Бурдж-Халифы в Дубае, этот сверхвысотный небоскреб девелопера Binghatti станет первым брендированным жилым проектом автомобильной компании Mercedes-Benz.

Его высота достигнет 341 метра, что сделает его одним из самых высоких зданий города. Фасады будут украшены повторяющимся логотипом Mercedes-Benz — трехлучевой звездой, вписанной в плавные, текучие формы здания.

Этот сверхтонкий сверхвысотный небоскреб в районе Мидтаун на Манхэттене будет включать апартаменты, занимающие целые этажи, а также смотровую площадку на вершине на высоте 305 метров.

Здание возводится на месте двух ранее пустовавших сооружений, которые были снесены, и интегрирует в свое основание 12-этажное здание из известняка.

Самая высокая башня Африки планируется к завершению в 2026 году в городе Абиджан.

Спроектированная ливано-кот-д’ивуарийским архитектором Пьером Фахури для девелопера PFO Africa, башня получит скошенный фасад и достигнет высоты 421 метр. Основную часть ее площадей займут офисы.

У бюро SOM запланировано несколько проектов к открытию в 2026 году, однако одним из самых интересных станет эта пара небоскребов в Гуанчжоу. Более высокая из двух башен достигнет 204 метров.

Обе башни будут объединены выразительной диагонально-решетчатой конструкцией и общим подиумом, под которым разместится общественная площадь с магазинами и ресторанами.