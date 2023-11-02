ТОП-5: самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана

По информации Минтуризма, спрос на экотуризм растет в Казахстане с каждым годом

Фото: Facebook.com/AyusaiVisitorCenter

Самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана перечислили в министерстве туризма и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

Согласно статистике, самыми посещаемыми визит-центрами за первое полугодие 2023 года стали визит-центры Turgensai в ущелье Тургень и «Аюсай» в Государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» в Алматинской области. В общей сложности их посетили 258 632 человека.

На втором месте находится визит-центр Sharyn в Чарынском каньоне Алматинской области. За 6 месяцев он привлек 49 332 посетителей.

Третьим по посещаемости стал визит-центр в Зеренды (Акмолинская область), который за первую половину этого года принял 11 709 человек.

Более 7 тысяч человек побывали в визит-центре Коргалжынского заповедника в Акмолинской области.

Свыше 6 тысяч - в визит-центре «Алтын Эмель» в одноименном национальном парке Алматинской области.