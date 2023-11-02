ТОП-5: самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана

Поездки
62
Искакова Айдана
корреспондент

По информации Минтуризма, спрос на экотуризм растет в Казахстане с каждым годом

Фото: Facebook.com/AyusaiVisitorCenter

Самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана перечислили в министерстве туризма и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

Согласно статистике, самыми посещаемыми визит-центрами за первое полугодие 2023 года стали визит-центры Turgensai в ущелье Тургень и «Аюсай» в Государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» в Алматинской области. В общей сложности их посетили 258 632 человека.  

На втором месте находится визит-центр Sharyn в Чарынском каньоне Алматинской области. За 6 месяцев он привлек 49 332 посетителей.  

Третьим по посещаемости стал визит-центр в Зеренды (Акмолинская область), который за первую половину этого года принял 11 709 человек.  

Более 7 тысяч человек побывали в визит-центре Коргалжынского заповедника в Акмолинской области.

Свыше 6 тысяч - в визит-центре «Алтын Эмель» в одноименном национальном парке Алматинской области.  

«Визит-центры в нацпарках занимают не более 5% от общей площади особо охраняемых природных территории и функционируют без вреда для экологии. В них предоставляется информация о месте пребывания и правилах посещения, а также оказываются услуги питания и временного размещения. Подобные объекты нацелены на популяризацию экологического туризма, спрос на который растет в Казахстане с каждым годом», — отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

#туризм #туристы #спрос #экотуризм #визит-центры

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
«Клондайк» на госзакупках
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Посчитали, поругали, проголосовали
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан
Президент посетил объекты культуры и спорта области Жетысу
Касым-Жомарт Токаев осмотрел соцобъекты в Уштобе
Минтуризма сделало заявление для казахстанцев, купивших тур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]