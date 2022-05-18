Общество
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Массаж в рассрочку

Доверчивые пенсионеры Северо-Казахстанской области продолжают попадаться на удочку коварных торговцев массажными накидками.

Став пенсионером, Борис Тягунов переехал из деревни в Петропавловск. Однажды ему позвонили не знакомые, но такие приветливые люди и пригласили на бесплатный массаж в честь открытия медицинского центра. Мужчина наивно обрадовался, пришел и тут же попал в цепкие объятия организаторов.

Встретили его как самого дорогого гостя, забросали комплиментами и подарками, вручили озонатор, механический массажер, шерстяные одеяла и накидку на массажное кресло. И все это «доб­ро» якобы абсолютно бесплатно. Надо только расписаться за «гос­тинцы»: дес­кать, получил, претензий не имею, огромное спасибо...

Ну он и расписался. В знак благодарности. А его после этого еще и сфотографировали.

– Зачем, – посмеиваясь, спросил он, – не кредит ли хотите на меня повесить?

– Что вы, – ответили ему, – какой кредит? Всего лишь безобидную рассрочку за массажную накидку: по 30 тысяч тенге на три года…

Вернувшись домой, пенсионер дал посмотреть подписанные бумаги детям.

И тут выяснилось, что на отца оформлен кредит в 720 тыс. тенге с приличной процентной ставкой: за три года придется заплатить полтора миллиона.

В поисках правды пенсионер обратился в Ассоциацию защиты прав потребителей и предпринимателей Северо-Казахстанской области.

Оказалось, таких, как он, там знают хорошо: пенсионер стал далеко не первым (и, скорее всего, не последним), кто попался в сети коварных умельцев «массажировать» чужие кошельки.

– Таких, как Тягунов, у нас уже 18 человек, – уточняет председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей Надежда Дубовая. – Это, как правило, пожилые люди. Им звонят, называют по имени-отчеству, приглашают на бесплатный массаж, обещают подарки в честь открытия медицинского центра, который, к слову, «открывают» уже пять лет подряд!

А пенсионеры рады такому вниманию, летят, точно бабочки на свет, и попадаются на онлайн-кредиты от 700 тыс. тенге до миллиона. Кредит оформляют на массажную накидку, которая в магазине стоит 170 тыс. тенге.

С помощью защитников прав потребителей Борису Тягунову удалось-таки доказать, что его обманули. Подарки он вернул, от кредита освободился и теперь старается не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Глава департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Лазьм Мияшева говорит в этой связи:

– Расторгнуть договор куп­ли-продажи весьма сложно. Поэтому мы предупреждаем горожан, чтобы они на подобные мероприятия не ходили.

– Важно, чтобы люди хорошенько думали, – вторит На­дежда Дубовая, – прежде чем покупать что-то сомнительное. Иначе придется бегать по судам...

Тем временем в Петропавловске вновь появились объявления об открытии медицинского цент­ра с бесплатным массажем…

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