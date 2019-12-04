Торжественным маршем

Надо сказать, что ритуал приведения к Военной присяге солдат первого года службы в Службе государственной охраны РК до сих пор проводили в Алматы. 70 новобранцев Президентского полка «Айбын» в Нур-Султане дали клятву на верность Родине. Во все времена Военная присяга обставлялась особенным воинским церемониалом, направленным на воспитание у военнослужащих чувства пат­риотизма, преданности Родине и Президенту Казахстана, а также гордости за службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Поздравить личный состав с праздником пришли депутаты Мажилиса Парламента РК, руководство акимата района «Алматы», представители департамента по делам обороны города, ветераны СГО РК, родители военнослужащих. Перед молодым пополнением выступил заместитель начальника Службы государственной охраны РК – командующий Силами особого назначения генерал-лейтенант Мухтар Аюбаев.

– Воины, вы являетесь достойными продолжателями старшего поколения, которое вложило много усилий в укрепление казахстанской государственности, сохранило единство, культуру и традиции нашего народа. Родина доверила вам дело особой важности – быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности Казахстана. Уверен, что вы будете беззаветно и преданно служить Отчизне, обеспечивая безопасность Главы государства, и будете готовы выполнить любую боевую задачу! – отметил он, обращаясь к военнослужащим.

Прибыв в роту почетного карау­ла, бойцы уже завтра приступят к выполнению своих обязанностей: будут постигать азы военной подготовки, боевой и строевой выучки, охранять государственные эталоны, принимать участие в государственно-протокольных мероприятиях с участием Президента РК. С целью оттачивания мастерства и выполнения возложенных на них задач военнослужащие будут ежедневно проводить многочасовые строевые тренировки.

В Президентском полку «Айбын» созданы все условия для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни, спортивная база воинской части позволяет обеспечить полный охват личного сос­тава подразделений занятиями спортом. Функционируют залы атлетической гимнастики, рукопашного боя, стадион. В подраз­делениях созданы спортивные уголки, действуют секции по волейболу, футболу, лыжному спорту.

Молодые военнослужащие прошли жесткий отбор – это не только отменное здоровье, но и рост от 185 см, наличие среднего образования, положительные характеристики с мест учебы и работы. Особое внимание уделялось морально-деловым и физическим качествам.

Солдаты в течение 1 месяца прошли курс молодого бойца и уже продемонстрировали полученные за столь короткий срок навыки. Показали элементы строевых приемов и прошли торжественным маршем перед гостями и родителями.