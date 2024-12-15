Торжественный концерт, посвященный 95-летию Бибигуль Тулегеновой прошёл в Астане

Звезды, Культура
93

Мероприятие организовано Государственной академической концертной организацией «Қазақконцерт» при поддержке Министерства культуры и информации РК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: МКИ РК

Вечер открылся с видеопослания юбилярши. Архивные кадры, музыкальные номера и воспоминания создали неповторимую атмосферу.

Программа включала произведения мировой и национальной музыки в исполнении солистов Центра национального искусства «Халық қазынасы», Казахского симфонического оркестра, ансамбля «Гүлдер» и других коллективов.

Данный концерт отличается своей документально-познавательной концепцией. Бибигуль Тулегенова посредством видеоматериалов поделилась своим творческим путем: рассказала о становлении в искусстве, ключевых оперных ролях, воспоминаниях о коллегах по сцене и гастрольных поездках. Концерт представляет собой не только музыкально-хореографические выступления, но и глубоко содержательную видеопрезентацию, охватывающую все этапы её творческой карьеры. Зрителям выпала уникальная возможность познакомиться с важнейшими моментами её жизни и творчества, а также глубже понять масштаб её достижений и личностных качеств.

Вечер украсили выступления приглашённых гостей — заслуженных деятелей Казахстана Толкын Забировой и Жупар Габдуллиной.

Концерт посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также многие видные деятели культуры, искусства и общественности. Главной гостьей и героиней вечера стала сама Бибигуль Тулегенова.

Кульминацией концерта стало исполнение композиции «Мама» всеми артистами. Этот трогательный номер стал символом вечных ценностей семьи, любви и человечности, которые всегда находили отражение в творчестве Бибигуль Тулегеновой.

Концерт стал ярким культурным событием, которое ещё раз подчеркнуло огромный вклад выдающейся оперной певицы в развитие музыкального искусства Казахстана.

В знак уважения и признания от Министерства культуры и информации Бибигуль Тулегеновой вручили корзину цветов.

Отметим, в рамках юбилея легендарной певицы по Казахстану проведено порядка 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера, круглые столы и конференции.

#концерт #МКИ #Бибигуль Тулегенова

Популярное

Все
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
Актюбинские водохранилища готовят к приему паводковых вод
День независимости: волонтеры поздравили астанчан
Соғым FEST: на столичной ярмарке продали более ста тонн мяса
Челлендж благодарности коммунальщикам запустили в Астане
Ветер перевернул прицеп грузовика на трассе в области Абай
День независимости: в Астане проходят соревнования по конкуру
Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим нелегитимным
Названы победители конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion»
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
Свыше 1 млн кубометров снега вывезли из Астаны с начала зимы
Расстыковка Cargo Dragon с МКС вновь перенесена из-за непогоды
Очередную комфортную школу открыли в столице
Алматинские школьники отметили День независимости на горном пике
В селах Костанайской области открылись сразу 15 медицинских объектов
Коммунальные монополисты оштрафованы на 418 млн тенге
В двух областях введут ограничение движения транспорта
Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы
Торжественный концерт, посвященный 95-летию Бибигуль Тулегеновой прошёл в Астане
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
В столице стартовал республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ
Пограничный пост Бахты открыт для пешеходов
Определены победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2024 года
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск
Елена Рыбакина получит водительские права в ОАЭ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии

Читайте также

Названы победители конкурса юных пианистов «Astana Piano Pa…
Известный российский хореограф провел мастер-класс для юных…
90-летие Союза писателей Казахстана отметили в Алматы
Первую детскую книгу со шрифтом Брайля на казахском языке п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]