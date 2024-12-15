Торжественный концерт, посвященный 95-летию Бибигуль Тулегеновой прошёл в Астане

Фото: МКИ РК

Вечер открылся с видеопослания юбилярши. Архивные кадры, музыкальные номера и воспоминания создали неповторимую атмосферу.

Программа включала произведения мировой и национальной музыки в исполнении солистов Центра национального искусства «Халық қазынасы», Казахского симфонического оркестра, ансамбля «Гүлдер» и других коллективов.

Данный концерт отличается своей документально-познавательной концепцией. Бибигуль Тулегенова посредством видеоматериалов поделилась своим творческим путем: рассказала о становлении в искусстве, ключевых оперных ролях, воспоминаниях о коллегах по сцене и гастрольных поездках. Концерт представляет собой не только музыкально-хореографические выступления, но и глубоко содержательную видеопрезентацию, охватывающую все этапы её творческой карьеры. Зрителям выпала уникальная возможность познакомиться с важнейшими моментами её жизни и творчества, а также глубже понять масштаб её достижений и личностных качеств.

Вечер украсили выступления приглашённых гостей — заслуженных деятелей Казахстана Толкын Забировой и Жупар Габдуллиной.

Концерт посетили министр культуры и информации РК Аида Балаева, а также многие видные деятели культуры, искусства и общественности. Главной гостьей и героиней вечера стала сама Бибигуль Тулегенова.

Кульминацией концерта стало исполнение композиции «Мама» всеми артистами. Этот трогательный номер стал символом вечных ценностей семьи, любви и человечности, которые всегда находили отражение в творчестве Бибигуль Тулегеновой.

Концерт стал ярким культурным событием, которое ещё раз подчеркнуло огромный вклад выдающейся оперной певицы в развитие музыкального искусства Казахстана.

В знак уважения и признания от Министерства культуры и информации Бибигуль Тулегеновой вручили корзину цветов.

Отметим, в рамках юбилея легендарной певицы по Казахстану проведено порядка 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера, круглые столы и конференции.