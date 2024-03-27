Традиции кочевников продолжаются

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Алибек Байшуленов, Кызылорда

Даже дождливая погода не помешала участникам состязаний продемонстрировать свои ловкость, умения и навыки

Во время декады «Наурызнама» на городском ипподроме состоялся ряд соревнований. Особый шарм празднеству придали конные состязания по кокпару, аударыспаку и тенге ілу. Живой интерес публики вызвал турнир по подниманию живого кошкара – қой көтеру. Так, хозяином призового барана стал представитель областной ШВСМ Багдат Телгараев, который на предварительном этапе за две минуты с живым грузом на плечах сделал 77 приседаний, а в финале за 30 секунд присел 22 раза.

В этот день обладателями главных наград также стали: в армрестлинге и гиревом спорте – Мейрамбек Орынбаев, асық ату – Галымжан Алиев, қазақ күресі – Мырзабек Мустафаев (до 66 кг) и Бейбарыс Султан (+66 кг), лянге – Талгат Нарымбетов, стрельбе из лука – Дильназ Шакиман, бес тас – Гульнар Асайбулдаева, арқан тарту – команда сельского округа Аксуат.

На площадке ипподрома также были проведены обряды беташар, тұсау кесу, прошли конкурсы среди девушек на лучший казахский танец и национальный костюм. Всем гостям предложили отведать наурыз-көже и плов. Спортивные мероприятия прошли во всех районных центрах области.

#соревнования #традиции #Наурызнама #традиции кочевников

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