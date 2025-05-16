Традиционная акция «Ночь в музее» стартует в Казахстане

Культура
55
Дана Аменова
корреспондент

Музеи традиционно открывают для посетителей свои двери для широкой аудитории, предлагая особую программу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев – значимое событие, призванное подчеркнуть роль музеев в сохранении культурного наследия и развитии общественного диалога.

В этот день музеи традиционно открывают свои двери для широкой аудитории, предлагая особую программу. Выставки, авторские экскурсии, концерты, мастер-классы и интерактивные события помогут посетителям погрузиться в историю и уникальную культурную среду.

Национальный музей РК в этот день проведет обзорные экскурсии, квест-урок и мастер-классы. Гости перенесутся в эпоху древности, где перед ними оживут образы Золотого человека и других экспонатов, создавая захватывающую историческую атмосферу.

Концертная программа включает в себя выступление духового и симфонического оркестров Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, а также уникального музыкального коллектива «Joshy Qazaq Ethno Group».

Мероприятие продолжат ярмарка ремесленников, мастер-классы по реставрации предметов, квест «Ожившие экспонаты», а завершением вечера станет этно-DJ-сет «Мелодии степи», в котором древние казахские мотивы органично переплетутся с современными ритмами.

Центральный государственный музей РК организует выставки и мероприятия, посвященные 190-летию Шокана Уалиханова, 100-летию Нургисы Тлендиева, творческому наследию музыковедов Ахмета и Газизы Жубановых.

В этот день состоится «Музейный парад» с участием мемориальных музеев героев Великой Отечественной войны – Маншук Маметовой и Боран Нысанбаевой.

Самая яркая экспозиция вечера – «Жемчужина фондов», в которую войдут редкие и уникальные экспонаты из музейного фонда, ранее не представленные посетителям. Программу вечера дополнит концерт классической музыки на редких инструментах из фондов Государственной коллекции уникальных смычковых музыкальных инструментов. Также запланированы мастер-классы по реставрации, научные интерактивы, музейные квесты, игры и викторины для детей и подростков.

Государственный музей им. А. Кастеева для своих посетителей в этот день приготовит театрализованные музыкальные и танцевальные представления, перформансы, авторские экскурсии, лекции и другие приятные сюрпризы. Коллектив музея представит выставку «Живое наследие: искусство в диалоге времени» и презентацию каталога «Декоративно-прикладное искусство Казахстана». Для детей и подростков будет организована познавательная и интерактивная квест-игра «Агент искусства: тайное послание в королевстве образов».

В этом году мероприятие пройдет в рамках 90-летнего юбилея художественного музея. В программе также экскурсия-беседа в свободном формате с участием известных отечественных искусствоведов и заслуженных деятелей искусства.

Завершением праздника станет концерт, где прозвучит классическая музыка, будут представлены хореографические и театральные номера, а также яркие перформансы.

Также в рамках акции «Ночь в музее – 2025» тематические мероприятия пройдут в музеях-заповедниках Казахстана. В этот день вход во все музеи страны для посетителей будет бесплатным.

#старт #ночь в музее #неделя

Популярное

Все
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Лето – это маленькая жизнь
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Четыре «золота» и курс на омоложение
«Кайрат» – чемпион!
Готовим к профессиям будущего
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Защитник Разума и Красоты
Герои на все времена
Танцы для тех, кто молод душой
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Ужас, какие милые
Актуально и сто лет спустя
Закалили фронтовые дороги
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
Воспитывать четвероногого надо с умом
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Празднуют победу шабандозы Астаны
«Летает» лучше взрослых
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Древние рукописи Казахстана оцифруют в Гарвардском универси…
Международный симпозиум о наследии Яссауи открылся в Туркес…
Мастер больших полотен
Памятник Мурату Ауэзову установили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]