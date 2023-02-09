Трагедия на дороге

На 470 км трассы Костанай – Карабутак 33-летняя женщина, управляя автомобилем Jac s3, не убедившись в безопаснос­ти обгона, выехала­ на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с большегру­зом. В результате трое человек погиб­ли на месте аварии: автоледи и ее двое детей, девятилетние близнецы – мальчик и девочка. При этом водитель грузовика не пострадал.

В департаменте полиции Костанайской области пояс­нили, что женщина была неопытным водителем, поскольку управляла автомобилем всего лишь год, хотя права получила еще в 2014 году.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК ч. 4 «Нарушение правил ПДД». Полицейские неустанно обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.