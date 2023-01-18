Трактор повышенной опасности

Оказалось, что столь крупное бедствие произошло по вине местного тракториста Александра Рапейко. К такому выводу пришел аулиекольский суд. В ходе расследования выяснилось, что накануне трагедии, 2 сентября, он за вознаграждение согласился помочь своему знакомому лесозаготовителю Р. Есмаганбетову перевезти вагончик на выдел из поселка Баганалы в КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» Аулиекольского района и загрузить его там лесом.

И все бы ничего, но трактор Рапейко марки «МТЗ-82» признан источником повышенной опасности: у него отсутствовал искрогаситель, а цилиндро-порш­невая группа была неисправной. Тракторист не предпринял никаких мер и даже не воспользовался предоставленным ему искрогасителем. При этом прекрасно знал, что на территории района длительное время стоит жаркая сухая погода и дует порывистый вихревой ветер, что могло привес­ти к пожару. И привело.

– 2 сентября 2022 года Рапейко, зацепив к трактору вагончик, выехал по главной дороге в направлении квартала № 22 без каких-либо препятствий со стороны работников и директора КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», а затем через некоторое время выехал обратно в сторону поселка Баганалы, буксируя вагончик. При движении по песчаной и пересеченной дороге от выброса искр выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания трактора произошел пожар, который охватил территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» и населенных пунктов Аулиекольского района – сел Аманкарагай и Озерное, причинив крупный и особо крупный ущерб государству, физическим и юридическим лицам, – пояснили в Костанайском областном суде.

Напомним, самый крупный пожар за всю историю Костанайской области начался 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. На следующие сутки в регионе было объявлено ЧП, и началась эвакуация жителей. Вскоре стало известно о погибшем инвалиде и о том, что огнем уничтожен 91 жилой дом в двух поселках – Аманкарагай и Озерное.

Сгорело порядка 40 тыс. гектаров лесных и нелесных угодий на общую сумму 18 774 283 323 тенге, что образует крупный ущерб, причиненный государству. Однако гражданский иск по делу не заявлен, а наказание виновника столь масштабной трагедии никак не связано с лишением свободы. Трактористу Рапейко дали условный срок с установлением пробационного контроля.

– Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины, которое подсудимый заключил с прокурором. В процессуальном соглашении прокурор просил признать виновным подсудимого по статьям 204 части второй, 341-й части первой УК и назначить наказание с применением статьи 58 части второй УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде одного года лишения свободы. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением обязанностей, предусмотренных частью второй статьи 44 УК РК. Подсудимый полностью признал вину и поддержал процессуальное соглашение в полном объеме, – отметили в облсуде.

Приговор вступил в законную силу.