Трактор повышенной опасности

Свежий выпуск
37
Валентина Мелехова

Найден и наказан виновник крупного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области в сентябре прошлого года.

Оказалось, что столь крупное бедствие произошло по вине местного тракториста Александра Рапейко. К такому выводу пришел аулиекольский суд. В ходе расследования выяснилось, что накануне трагедии, 2 сентября, он за вознаграждение согласился помочь своему знакомому лесозаготовителю Р. Есмаганбетову перевезти вагончик на выдел из поселка Баганалы в КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» Аулиекольского района и загрузить его там лесом.

И все бы ничего, но трактор Рапейко марки «МТЗ-82» признан источником повышенной опасности: у него отсутствовал искрогаситель, а цилиндро-порш­невая группа была неисправной. Тракторист не предпринял никаких мер и даже не воспользовался предоставленным ему искрогасителем. При этом прекрасно знал, что на территории района длительное время стоит жаркая сухая погода и дует порывистый вихревой ветер, что могло привес­ти к пожару. И привело.

– 2 сентября 2022 года Рапейко, зацепив к трактору вагончик, выехал по главной дороге в направлении квартала № 22 без каких-либо препятствий со стороны работников и директора КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», а затем через некоторое время выехал обратно в сторону поселка Баганалы, буксируя вагончик. При движении по песчаной и пересеченной дороге от выброса искр выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания трактора произошел пожар, который охватил территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» и населенных пунктов Аулиекольского района – сел Аманкарагай и Озерное, причинив крупный и особо крупный ущерб государству, физическим и юридическим лицам, – пояснили в Костанайском областном суде.

Напомним, самый крупный пожар за всю историю Костанайской области начался 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. На следующие сутки в регионе было объявлено ЧП, и началась эвакуация жителей. Вскоре стало известно о погибшем инвалиде и о том, что огнем уничтожен 91 жилой дом в двух поселках – Аманкарагай и Озерное.

Сгорело порядка 40 тыс. гектаров лесных и нелесных угодий на общую сумму 18 774 283 323 тенге, что образует крупный ущерб, причиненный государству. Однако гражданский иск по делу не заявлен, а наказание виновника столь масштабной трагедии никак не связано с лишением свободы. Трактористу Рапейко дали условный срок с установлением пробационного контроля.

– Дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины, которое подсудимый заключил с прокурором. В процессуальном соглашении прокурор просил признать виновным подсудимого по статьям 204 части второй, 341-й части первой УК и назначить наказание с применением статьи 58 части второй УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде одного года лишения свободы. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением обязанностей, предусмотренных частью второй статьи 44 УК РК. Подсудимый полностью признал вину и поддержал процессуальное соглашение в полном объеме, – отметили в облсуде.

Приговор вступил в законную силу.

Популярное

Все
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Зимой так хочется тепла
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Акварельная любовь
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Великолепная четверка
Волшебные мелодии Вены
Под крышей голубой
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Невидимый убийца
Человеческое отношение
Трактор повышенной опасности
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Нашли и задержали
Свежий выпуск
Региональные стандарты качества и развития
Свежий выпуск
Человеческое отношение
Свежий выпуск
Невидимый убийца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]