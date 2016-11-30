Трамп хочет встретиться с Назарбаевым в ближайшее время
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы.
В свою очередь, избранный президент США поздравил Назарбаева с 25-летием Независимости Казахстана. Трамп подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева наша республика достигла за годы независимости фантастических успехов, которые можно назвать "чудом".
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления стабильности и безопасности в мире и регионе Центральной Азии.
Глава государства отметил, что Казахстан, добровольно отказавшийся от ядерного арсенала, готов продолжить борьбу за безъядерный мир совместно с международным сообществом. Трамп проявил полную солидарность с данной позицией.
"Нет более важного вопроса, чем ядерное разоружение и нераспространение, которое нужно решать в глобальном контексте", – отметил избранный президент США.
Кроме того, Назарбаев обратил внимание собеседника на три ключевые сферы, в которых можно было бы углублять российско-американское сотрудничество: борьба с терроризмом, урегулирование украинского кризиса и укрепление глобальной ядерной безопасности.
Со своей стороны, избранный президент США подчеркнул, что с учетом итогов телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он с большим оптимизмом смотрит на перспективы развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.
Стороны заявили о готовности поднять на новый уровень дружественные казахстанско-американские отношения, в том числе торгово-экономическое партнерство. Трамп выразил заинтересованность в организации встречи двух лидеров в ближайшее время.
В заключение беседы избранный президент США передал наилучшие пожелания всему казахстанскому народу в преддверии 25-летия Независимости республики.