Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине

Фото: пресс-служба президента РК

– У Вас в начале декабря состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. В последние месяцы было высказано немало разных экспертных оценок о том, как его второй приход в Белый дом повлияет на американскую политику и в целом на ситуацию в мире. В этой связи какими Вы видите казахско-американские отношения в ближайшие годы? Не повлияют ли на них непростые отношения США с Китаем и Россией?

– Действительно, состоялась содержательная и откровенная беседа с Президентом Дональдом Трампом. Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире.

Мне довелось участвовать в налаживании казахско-американских отношений с середины 90-х годов прошлого столетия. За более чем три десятилетия взаимного сотрудничества сложилось общее видение приоритетов – торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, нераспространение ядерного оружия и безопасность. Данная повестка ляжет в основу нашей совместной работы и с новой администрацией Белого дома.

Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.

Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами.