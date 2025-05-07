Трамп предлагает переименовать Персидский залив в Арабский

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По данным источников агентства Associated Press, президент США планирует представить свое решение в ходе визита в Саудовскую Аравию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Melina Mara / Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен объявить об изменении языковой нормы в Соединенных Штатах и предложить именовать Персидский залив Арабским.

На решении о переименовании топонима настаивают сами арабские государства.

Намерение сменить географическое название возникло у хозяина Белого дома не впервые. В конце января Трамп издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. По сведениям портала Axios, американский лидер в ходе пребывания в Саудовской Аравии намерен провести встречу с главами государств. В мероприятиях могут принять участие лидеры стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который, помимо Саудовской Аравии, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Предполагается, что встреча состоится 14 мая.

 

#США #Трамп #Персидскийзалив

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