Трамп заявил, что не позволит США закупать нефть у Венесуэлы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Соединенным Штатам закупать нефть у Венесуэлы. Об этом он заявил в пятницу журналистам в Белом доме.

«Я был очень удивлен, когда узнал, что Байден согласился покупать много нефти у Венесуэлы. Они покупали миллионы баррелей нефти, — сказал американский лидер. — Мы не позволим, чтобы эти глупости происходили. Посмотрим, что произойдет. Мы недовольны Венесуэлой».

Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне 31 января заявил, что Соединенные Штаты не испытывают необходимости в закупках нефти у Венесуэлы и стремятся стать чистым экспортером энергоносителей. Он выступил с этим заявлением, говоря о контактах, которые проводит с Венесуэлой посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Как указал Клавер-Кароне, Гренелл обсуждает в Каракасе возвращение в Венесуэлу нелегально проникших на территорию США венесуэльцев, а также освобождение ряда американских граждан.

Трамп 20 января заявил, что США, вероятно, прекратят закупать нефть у Венесуэлы.