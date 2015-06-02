Транспортное движение будет ограничено в дни проведения Премии МузТВ в Астане

4 и 5 июня на столичных дорогах будет ограничено транспортное движение, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Управление административной полиции ДВД Астаны.
"Рекомендуемый маршрут объезда по улице Орынбор, так как 4 июня с 19.00 до 00.00 будет ограничено движение транспорта по проспектам Кабанбай-батыра и Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал, а 5 июня будет частично ограничено движение по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал с 17.00 до 01.00", – указывается в официальном сообщении ведомства.
Отмечается, что для обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности во время проведения церемонии вручения ежегодной премии будет задействовано более 2,5 тыс. сотрудников полиции с привлечением военнослужащих Национальной гвардии МВД Казахстана.
Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города с определенных мест: парковка на СК "Казахстан", у "Цирка", парковка у стадиона им. Х. Мунайтпасова и мечети "Нур Астана". В связи с чем Управление просит жителей и гостей столицы отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного.