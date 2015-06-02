Общество

Транспортное движение будет ограничено в дни проведения Премии МузТВ в Астане

Эльмира Киргеева
4 и 5 июня на столичных дорогах будет ограничено транспортное движение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление административной полиции ДВД Астаны.

"Рекомендуемый маршрут объезда по улице Орынбор, так как 4 июня с 19.00 до 00.00 будет ограничено движение транспорта по проспектам Кабанбай-батыра и Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал, а 5 июня будет частично ограничено движение по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал с 17.00 до 01.00", – указывается в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что для обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности во время проведения церемонии вручения ежегодной премии будет задействовано более 2,5 тыс. сотрудников полиции с привлечением военнослужащих Национальной гвардии МВД Казахстана.

Сбор и доставка зрителей к месту проведения мероприятий будет осуществляться автобусами, предоставленными акиматом города с определенных мест: парковка на СК "Казахстан", у "Цирка", парковка у стадиона им. Х. Мунайтпасова и мечети "Нур Астана". В связи с чем Управление просит жителей и гостей столицы отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного.

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
Центр иппотерапии открыли в Астане
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Центр иппотерапии открыли в Астане
Общество , Госуслуги , Россия
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, соо…
Общество , Здравоохранение , COVID
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Общество
Преодолеть 350 километров за 48 часов: казахстанский военно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]