Трассу закрыли из-за спуска снежных лавин в ВКО

Временные ограничения для автомобилистов связаны с проведением профилактических работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«24 декабря в 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановкие ключи» км 46-66 (участок с. Северное - г.Серебрянск). Планируемое открытие движения – 24 декабря в 14:00», – говорится в информации КазАвтоЖола.

Там же добавили, что, позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.