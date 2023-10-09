Отремонтировать дороги на 360 млн тенге с нарушениями пытались в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области предотвратили потери бюджета более чем на 360 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

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Прокуроры СКО выявили грубейшие нарушения по госзакупкам.

"Должностные лица отдела экономики и финансов Акжарского района в нарушение требований статьи 14 Закона "Об автомобильных дорогах" проводили государственные закупки по ремонту дорог в 3 селах без прохождения ведомственной экспертизы", – установили в надзорном ведомстве.

Прокуроры эти закупки отменили, предотвратив необоснованное расходование 363 млн тенге из бюджета.

В этом же районе аким сельского округа заплатил 7 млн тенге за ремонт внутрипоселковых дорог в селе Талшик за работы, которые не проводились.

"По акту надзора и рекомендациям совета по этике аким сельского округа за дискредитацию госслужбы получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Бюджетные средства возмещаются", – добавили в прокуратуре.