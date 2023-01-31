Требовал 15 млн тенге и угрожал расправой: вымогателя задержали в Актобе

Сотрудники УБОП с бойцами спецподразделения задержали 34-летнего мужчину при получении части денег.

Фото: polisia.kz

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области задержан вымогатель крупной суммы денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в полицию обратился 28-летний житель Актобе с заявлением о вымогательстве. Неизвестный, угрожая физической расправой, требовал с потерпевшего 15 млн тенге.

Сотрудники УБОП с привлечением бойцов спецподразделения задержали 34-летнего мужчину при получении части денег.

Установлено, что подозреваемый в конце 2022 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 194 УК РК "Вымогательство в крупном размере".

Подозреваемый водворен в следственный изолятор.