Требования безопасности нарушали при перевозке детей в СКО

Прокуроры выявили грубейшие нарушения при транспортировке школьников в общеобразовательные учреждения области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в Айыртауском и Уалихановском районах водители школьных автобусов перевозили 372 детей без предрейсового медицинского осмотра.

В учреждениях образования районов М.Жумабаева и Аккайынском вопреки требованиям не заключались договора по техобслуживанию транспорта, также водителями автобусов не проводилось медосвидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков.

В Аккайынском районе четыре общеобразовательных учреждениях осуществляли транспортировку без аптечек и аварийного знака.