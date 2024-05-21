Требования безопасности нарушали при перевозке детей в СКО

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Прокуроры выявили грубейшие нарушения при транспортировке школьников в общеобразовательные учреждения области, сообщает  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в Айыртауском и Уалихановском районах водители школьных автобусов перевозили 372 детей без предрейсового медицинского осмотра.

В учреждениях образования районов М.Жумабаева и Аккайынском вопреки требованиям не заключались договора по техобслуживанию транспорта, также водителями автобусов не проводилось медосвидетельствование на  употребление алкоголя и наркотиков.

В Аккайынском районе четыре общеобразовательных учреждениях осуществляли транспортировку без аптечек и аварийного знака.

«По актам надзорного органа сотрудников привлекли к установленной законом ответственности, нарушения устранены. В результате проведенной работы удалось защитить права 1 632 детей», – пишут в пресс-релизе.

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