Требования безопасности нарушали при перевозке детей в СКО

Прокуроры выявили грубейшие нарушения при транспортировке школьников в общеобразовательные учреждения области, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, в Айыртауском и Уалихановском районах водители школьных автобусов перевозили 372 детей без предрейсового медицинского осмотра.
В учреждениях образования районов М.Жумабаева и Аккайынском вопреки требованиям не заключались договора по техобслуживанию транспорта, также водителями автобусов не проводилось медосвидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков.
В Аккайынском районе четыре общеобразовательных учреждениях осуществляли транспортировку без аптечек и аварийного знака.
«По актам надзорного органа сотрудников привлекли к установленной законом ответственности, нарушения устранены. В результате проведенной работы удалось защитить права 1 632 детей», – пишут в пресс-релизе.