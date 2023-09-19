Требования к новым ЖК изменены в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве дворов и общественных пространств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: gov.kz

«Перед застройщиками наравне с качеством стройработ также ставим задачи по должному подведению всей необходимой инфраструктуры, благоустройству дворов и озеленению территории. Так, пересмотрели планы по озеленению территорий ЖК, которые сдаются в текущем году. Количество зеленых насаждений увеличили в 2,5 раза.

Таким образом, частные застройщики высадят на территории своих ЖК более 100 тыс. зеленых насаждений. Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Также требования есть по благоустройству дворов.

Со своей стороны мы также продолжаем работать над благоустройством города. В текущем году количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит более 165.

К примеру, появились новые пешеходные променады по К. Мунайтпасова, Бейбитшилик, под мостами «Амман» и «Абылайхана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Преображаются исторические улицы центральной набережной, благоустроены «Аллея журналистов», сквер возле Триумфальной арки и др.», - написал аким столицы.