Требования к поставщикам товаров и услуг через Портал соцуслуг усилят в РК

Госуслуги
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что это позволит повысить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность их получателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях защиты интересов и прав лиц с инвалидностью Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства о внесении в действующие НПА изменений, регламентирующих деятельность комиссий по вопросам Портала социальных услуг (ПСУ) при местных исполнительных органах и усиливающих требования к поставщикам технических средств и услуг реабилитации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменений в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 180 «Об утверждении типового положения о Комиссии по вопросам портала социальных услуг» и приказ заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 285 «Об утверждении Правил регистрации поставщиков товаров и (или) услуг или их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также допуска товаров и (или) услуг на портал социальных услуг» размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 октября.

В документе усилены требования к регистрации и допуску поставщиков товаров и услуг на Портале социальных услуг.

Так, поставщики услуг санаторно-курортного лечения будут обязаны вносить на ПСУ данные по общему количеству мест в санаторно-курортных организациях, а также о количестве мест, предоставляемых для лиц с инвалидностью и сопровождающих, в объеме не менее 10% от общего количества койко-мест ежемесячно.

Вместе с тем, проектом приказа предусмотрен мониторинг поставщиков путем посещения. Таким образом, будет проверяться соответствие заявленных поставщиком характеристик товаров и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через ПСУ.

Мониторинг также будет осуществляться через посещение лиц с инвалидностью, обеспеченных техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения, или услугами через ПСУ.

Кроме того, сокращается срок рассмотрения жалоб лиц с инвалидностью на качество товаров и услуг комиссиями по вопросам Портала социальных услуг при местных исполнительных органах с 10 до 5 рабочих дней.

Отмечается, что вышеуказанные требования обеспечат допуск в качестве поставщиков товаров и услуг на Портале социальных услуг только организаций, соответствующих всем необходимым требованиям. Это позволит повысить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность их получателей.

Принятие проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий, добавили в Минтруда.

С документом можно ознакомиться на портале «Открытые НПА»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15226440.

 

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