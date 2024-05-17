Требования к застройщикам ужесточат в Астане

Недвижимость
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с представителями стройкомпаний и поставил перед ними ряд задач, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат столицы

По его словам, с июня текущего года ни одна стройкомпания не сможет начать строительство новых объектов там, где инженерные сети только строятся или проектируются.

Ранее им разрешалось начинать строить ЖК на участках, где параллельно велось строительство сетей. Но с учетом того, что сроки завершения строительства объектов не совпадали со сроками с сетями, это приносило неудобства жителям. Так как объекты приходилось подключать к временным сетям. Поэтому, в дальнейшем разрешение на новое строительство будет предоставляться только на тех участках, где завершено строительство всех сетей: электроснабжения, теплоснабжения, ливневой, бытовой канализации и др.

«Сейчас в городе строительство порядка 50 объектов ведется без разрешительных документов. Стройкомпаниям дается время на устранение замечаний. В случае не устранения, работы на этих объектах будут остановлены», - сказал он.

Градоначальник отметил, что строительные компании нередко сами становятся источниками образования стихийных свалок. Их подрядчики в целях подзаработать не довозят строймусор до Северной гряды, тем самым образуя несанкционированные свалки. При этом не понимают, что таким образом они наносят вред экологии города, где живут они сами и их семьи.

За подобные нарушения стройкомпании привлекают к ответственности. Помимо штрафа и уборки той территории эти компании также в качестве социальной ответственности будут ликвидировать и другие участки несанкционированных свалок. К примеру, с начала года районными акиматами ликвидировано 15 стихийных свалок, вывезено почти 13 тыс. тонн мусора.

На стройобъектах должны быть пункты мойки колес, шумопоглощающие барьеры, ограждения должны быть безопасными и др. Ранее за нарушения по благоустройству и выносу грязи к ответственности привлекли 18 стройкомпаний.

«Стройкомпании должны думать не только о собственной прибыли, но и об удобствах своих же покупателей. Они также должны благоустраивать территорию своего ЖК и озеленять», - сообщил аким.

#Астана #аким #застройщики #требования

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